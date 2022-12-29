UnionPay ввела лимит на снятие наличных по картам банков РФ за рубежом

Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие наличных по картам российских банков за рубежом. Об этом сообщили в компании в четверг, 29 декабря.

«Информируем о том, что платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами РФ: 50 тыс. юаней в день по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах); 500 тыс. юаней в год по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах)», — говорится в сообщении на сайте UnionPay.

Отмечается, что для снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита необходимо оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка.

Сейчас карты этой системы выпускают несколько российских банков: «Русский стандарт», «МТС банк», РСХБ, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», «Зенит» и Почта Банк.

В октябре сообщалось, что в Чехии и Испании перестали принимать UnionPay банков РФ. Уточнялось, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в ATM компании в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС. Ограничения коснулись российских и белорусских кредитных организаций.

Несколькими днями позднее стало извечно, что российские кредитные организации улучшили условия выдачи карт китайской платежной системы. Так, в Газпромбанке снизили цену их оформления с 15 тыс. до 5 тыс. рублей и за последний месяц зафиксировали рост спроса на получение такого «пластика».

В банке «Зенит» также подтвердили повышенный интерес к такому «пластику». Там продлили до конца месяца действие акции, которая позволяет вернуть комиссию 5 тыс. рублей за оформление UnionPay, если ежемесячный оборот по ней будет превышать 30 тыс. в течение первых трех месяцев с момента выпуска.

Банки начали улучшать условия по выпуску карт китайской платежной системы из-за ограничения их работы с российскими эквайерами, которые находятся под санкциями США и ЕС.