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ТЦ «Мега Химки» после пожара вновь откроют для посетителей с 29 декабря

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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Подмосковный торговый центр «Мега Химки» вновь откроют для посещения с 29 декабря, сообщили представители компании.

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Для посетителей будут доступны все входы, а также наземный паркинг. При этом часть магазинов и детская площадка, расположенные в зоне, прилегающей к сгоревшему строительному гипермаркету OBI, пока останутся закрытыми.

В компании подчеркнули, что перед открытием в ТЦ были проведены проверки, которые свидетельствуют о том, что помещения, куда будут допускаться посетители, могут эксплуатироваться в обычном режиме и не представляют опасности для жизни и здоровья людей.

9 декабря в гипермаркете OBI, расположенном в ТЦ «Мега Химки», вспыхнул пожар, а затем прогремел мощный взрыв. После этого обрушилась кровля. Погиб охранник гипермаркета.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи сообщили, что причиной возгорания стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы. Последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.

Трое подозреваемых задержаны по делу о пожаре в ТЦ.

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