Во Франции гражданам начали выдавать талоны на дрова для их домохозяйств со вторника, 27 декабря. Так, французы имеют возможность получить чек на сумму от €50 до €200, она связана с доходом человека. Об этом сообщило французское издание Ouest France.

«Данная мера была принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию», — говорится в публикации.

Французы должны предъявить именной счет либо справку для домохозяйств с коллективным отоплением минимум на €50, которые они потратили на дрова.

«При чуть более высоком доходе будет выписан талон на сумму €100. Только состоятельные или очень обеспеченные семьи не будут иметь на это права», — сообщается в статье.

Власти Франции предположили, что талоны смогут получить примерно 70% домохозяйств — а это около 2,6 млн, — которые отапливаются дровами.

10 декабря агентство Bloomberg писало, что приход холодной погоды из арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Авторы считают, что теплая осень облегчила потребление газа и помогла сохранить запасы в хранилищах, в отношении которых были сильные опасения на фоне отказа от поставок из РФ.

В этот день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нынешняя зима для западных стран может стать очень тяжелой без российского газа. По его мнению, Европа всё равно сможет справиться с кризисом благодаря грамотным организационным усилиям стран по заполнению хранилищ газом.

Тем временем Джонсон предположил, что реально сложной может стать зима 2023–2024 годов, так как к тому моменту нынешние запасы топлива уменьшатся, а новые терминалы сжиженного газа еще не будут работать.

25 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц назвал конфликт на Украине проблемой для ФРГ и Франции грядущей зимой, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты.

24 ноября газета Financial Times предупредила, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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