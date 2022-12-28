Французы начали получать талоны на дрова для отопления домохозяйств
Во Франции гражданам начали выдавать талоны на дрова для их домохозяйств со вторника, 27 декабря. Так, французы имеют возможность получить чек на сумму от €50 до €200, она связана с доходом человека. Об этом сообщило французское издание Ouest France.
«Данная мера была принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию», — говорится в публикации.
Французы должны предъявить именной счет либо справку для домохозяйств с коллективным отоплением минимум на €50, которые они потратили на дрова.
«При чуть более высоком доходе будет выписан талон на сумму €100. Только состоятельные или очень обеспеченные семьи не будут иметь на это права», — сообщается в статье.
Власти Франции предположили, что талоны смогут получить примерно 70% домохозяйств — а это около 2,6 млн, — которые отапливаются дровами.
10 декабря агентство Bloomberg писало, что приход холодной погоды из арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Авторы считают, что теплая осень облегчила потребление газа и помогла сохранить запасы в хранилищах, в отношении которых были сильные опасения на фоне отказа от поставок из РФ.
В этот день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нынешняя зима для западных стран может стать очень тяжелой без российского газа. По его мнению, Европа всё равно сможет справиться с кризисом благодаря грамотным организационным усилиям стран по заполнению хранилищ газом.
Тем временем Джонсон предположил, что реально сложной может стать зима 2023–2024 годов, так как к тому моменту нынешние запасы топлива уменьшатся, а новые терминалы сжиженного газа еще не будут работать.
25 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц назвал конфликт на Украине проблемой для ФРГ и Франции грядущей зимой, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты.
24 ноября газета Financial Times предупредила, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа.
Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».