Bloomberg предрекло проблемы энергосистемам ЕС из-за холодов

Приход холодной погоды из арктического региона станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Об этом 10 декабря говорится в колонке авторов агентства Bloomberg.

Отмечается, что на следующей неделе в регионе ожидаются минусовые температуры, а также снег. Несмотря на то, что эти обстоятельства могут придать новогоднего настроения местным жителям, для энергоснабжения стран Евросоюза такие условия могут оказать существенное давление.

По мнению авторов, теплая осень облегчила потребление газа и помогла сохранить запасы в хранилищах, в отношении которых были сильные опасения на фоне отказа от поставок из России.

«Но сейчас начинаются проблемы. Растущий спрос на отопление и нехватка поставок из ветропарков Великобритании, Германии и Северных стран приведут к испытанию сетей точно так же, как испытывают трудности атомные электростанции Франции и Швеции», ― подчеркнули в агентстве.

Хотя правительство Германии и заверило в том, что энергии для Европы зимой будет достаточно, немецкий сетевой регулятор призвал местных жителей сократить отопление своих жилищ для экономии топлива.

Также местные метеорологи прогнозируют, что с тенденцией погоды к похолоданию в течение декабря спрос на отопление будет лишь расти.

«Мы должны иметь в виду, что зима может затянуться», ― приводит Bloomberg слова главы немецкого сетевого регулятора Клауса Мюллера.

Авторы обратили внимание на проблемы Швеции, где ожидаются температуры до –23 градусов. На фоне нестабильной работы местной АЭС у страны есть реальные риски перебоев в электроэнергии. Вероятно, Швеции для подстраховки придется закупать электричество у Норвегии, Германии и Польши.

Ранее в этот день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нынешняя зима для западных стран может стать очень тяжелой без российского газа. По его мнению, Европа все равно сможет преодолеть данный кризис, благодаря грамотным организационным усилиям стран по заполнению хранилищ газом.

В то же время Джонсон предположил, что реально сложной может стать зима 2023–2024 годов, поскольку к тому моменту нынешние запасы топлива сократятся, а новые терминалы сжиженного газа еще не будут работать.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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