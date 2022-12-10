Джонсон предрек западным странам сложную зиму без российского газа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что эта зима для ряда западных стран будет очень сложной без российского газа.

«Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом мы ее преодолеем. Более серьезная проблема — это следующая зима 2023–2024 годов, когда эти запасы сократятся и их будет труднее восполнять», — написал Джонсон 9 декабря в статье для газеты The Wall Street Journal.

Он объяснил грядущие проблемы тем, что новые терминалы сжиженного природного газа еще не будут работать.

Кроме того, Джонсон указал на то, что продолжение оказания помощи Украине может быть «болезненным», но призвал не прекращать поддержку.

Накануне глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер призвал домохозяйства и компании отключить отопление, чтобы сэкономить газ.

8 декабря лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что ведение энергетической войны с Россией невозможно в то время, когда во Франции происходят вынужденные отключения электричества.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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