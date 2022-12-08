Ле Пен указала на невозможность ведения энергетической войны против РФ

Ведение энергетической войны с Россией невозможно в то время, когда во Франции происходят вынужденные отключения электричества и требуют выключить отопление на фоне недостаточного количества энергии, заявила 8 декабря лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL.

«Нельзя вести энергетическую войну против России в то время, как у нас самих нет энергии. Это глупо. Санкции, которые приняты сейчас, имеют гораздо более тяжелые последствия для нашего собственного народа, чем для правителя, против которого вводятся эти санкции», — отметила она.

Ле Пен добавила, что энергетические ресурсы являются крайне необходимыми и санкции против России не должны касаться этой сферы, а планируемые отключения электроэнергии во Франции грядущей зимой являются результатом непродуманных политических решений властей страны.

«Мы живем в XXI веке, мы являемся шестой мировой экономикой, а власти объясняют нам, что мы возвращаемся в каменный век, потому что у нас не будет электричества, потому что нужно жить, значительно уменьшив отопление, потому что французам оно больше не по карману — и вы рассчитываете, что это пройдет гладко? Нет, это меня возмущает. Это означает, что наши управленцы некомпетентны и недальновидны», — подчеркнула лидер «Национального объединения».

Ранее, 5 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Как объяснил французский лидер, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем.

4 декабря, депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о том, что Франция должна занять разумную позицию, прекратив поставки оружия Украине и вразумив президента этой страны Владимира Зеленского, чтобы не углублять социальный и экономический кризис в Европе. Он отметил, что Франция должна занять позицию арбитра в ситуации на Украине, потому что цель Зеленского не в защите своей страны, а в принесении ее народа в жертву, чтобы разрушить Россию.

14 ноября портал Financial Post сообщил, что Франция рискует остаться без электроэнергии на несколько дней этой зимой из-за неготовности атомных электростанций к сезону. Так, французское правительство призвало предприятия, местные органы власти и домашние хозяйства экономить энергию, чтобы избежать отключений.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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