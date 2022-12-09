Реклама
Прямой эфир
Авто
В России прекратили работу 46 зарубежных автобрендов
Мир
Немцев призвали отключить отопление для экономии газа
Мир
Самолет с Грайнер приземлился в Техасе
Мир
В Стамбуле началась встреча РФ и США по «вопросам-раздражителям»
Экономика
ФАС начала проверку онлайн-сервисов оплаты топлива на АЗС
Интернет
Появился первый трейлер игры Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы
Мир
Лидеры ЕАЭС одобрили начало переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли
Общество
Суд признал виновным Яшина в распространении фейков о ВС РФ
Мир
Песков назвал ситуацию на Украине следствием затягивания выполнения «Минска»
Экономика
Путин отметил, что газ в ЕС дороже в десять раз по сравнению с ЕАЭС
Экономика
Банки Казахстана получили разрешение на операции по картам «Мир»
Политика
В Госдуме заявили о попытках Венгрии выжить в геополитической игре внутри ЕС

Немцев призвали отключить отопление для экономии газа

Глава немецкого газового регулятора Мюллер призвал домохозяйства и компании отключить отопление, чтобы сэкономить газ
0
Фото: Getty Images/EyeEm/Amparo García
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Домохозяйствам и компаниям в Германии следует отключить отопление полностью, чтобы сэкономить газ. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер.

Упрямо по курсу: почему страны ЕС готовы вредить себе
Власти продолжают вводить санкции, несмотря на серьезный ущерб для своих граждан

«Граждане должны, возможно, не включать отопление полностью и тщательно подумать о том, какие помещения необходимо отапливать», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Мюллер считает, что ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

Глава регулятора отметил, что нехватка газа пока не наблюдается.

«Мы будем наблюдать за тем, что произойдет в ближайшие несколько дней. Но мы не должны относиться к этому легкомысленно», — добавил он.

Ранее, 29 ноября, глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

27 ноября сообщалось, что жителям Германии в 2023 году стоит ждать резкого роста цен на электричество. Например, с января один из поставщиков электроэнергии в Кельне начнет взимать в два раза больше за 1 кВт⋅ч за основное снабжение. Так компании пытаются переложить рост цен на конечных потребителей.

До этого, 25 ноября, сопредседатель партии «Зеленые» в бундестаге Германии Ренате Кюнаст посетовала на то, что из-за экономии властей на электричестве в здании парламента стало настолько холодно, что ей приходится носить пуховик.

12 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022