Домохозяйствам и компаниям в Германии следует отключить отопление полностью, чтобы сэкономить газ. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер.

«Граждане должны, возможно, не включать отопление полностью и тщательно подумать о том, какие помещения необходимо отапливать», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Мюллер считает, что ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

Глава регулятора отметил, что нехватка газа пока не наблюдается.

«Мы будем наблюдать за тем, что произойдет в ближайшие несколько дней. Но мы не должны относиться к этому легкомысленно», — добавил он.

Ранее, 29 ноября, глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

27 ноября сообщалось, что жителям Германии в 2023 году стоит ждать резкого роста цен на электричество. Например, с января один из поставщиков электроэнергии в Кельне начнет взимать в два раза больше за 1 кВт⋅ч за основное снабжение. Так компании пытаются переложить рост цен на конечных потребителей.

До этого, 25 ноября, сопредседатель партии «Зеленые» в бундестаге Германии Ренате Кюнаст посетовала на то, что из-за экономии властей на электричестве в здании парламента стало настолько холодно, что ей приходится носить пуховик.

12 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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