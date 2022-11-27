Жителей ФРГ предупредили о резком повышении цен на электроэнергию в 2023 году
Жителей Германии в новом году ждет резкое повышение цен на электроэнергию. Об этом 27 ноября сообщил журнал Der Spiegel.
«В Кельне, например, поставщик Rheinenergie с января будет взимать более чем в два раза больше платы за 1 кВт⋅ч за основное снабжение», — говорится в материале.
Отмечается, что из-за энергокризиса в Европе всё больше поставщиков электричества пытаются переложить рост оптовых цен на конечных потребителей.
Ранее, 19 ноября, сообщалось, что правительство ФРГ, федеральный банк и представители финансовой отрасли решили подготовиться к возможным отключениям электроэнергии зимой и разрабатывают возможные сценарии развития событий, напоминает «Газета.Ru».
До этого, 7 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что счета за электроэнергию в Европе достигли рекордного уровня, несмотря на поддержку правительства. Отмечалось, что европейские домохозяйства платят больше, чем когда-либо, за электроэнергию и природный газ, даже несмотря на то, что правительства тратят миллиарды долларов на защиту потребителей от энергетического кризиса.
3 ноября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что отказ Германии и других стран Европы от российских энергоресурсов влияет на весь мировой рынок и приводит к росту бедности. Он также выразил мнение, что зеленые технологии не позволят решить энергетический кризис ни в ФРГ, ни в целом в ЕС.
12 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.
Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.