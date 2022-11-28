Депутат бундестага Германии пожаловалась на холод в здании

Сопредседатель партии «Зеленые» в бундестаге Германии Ренате Кюнаст посетовала на то, что из-за экономии властей на электричестве в здании парламента стало настолько холодно, что ей приходится носить пуховик. Об этом 25 ноября написало издание Der Spiegel.

«Я сидела в офисе в пуховике и ходила туда-сюда. Тем не менее, через короткое время у меня был холодный нос», ― рассказала немецкий парламентарий.

Также отмечается, что многие депутаты начали одеваться на заседания теплее: кто-то, например, надевает теплую водолазку с пиджаком, кто-то повязывает на шею толстый шарф или приподнимает воротник пиджака, чтобы согреться.

В некоторых помещениях температура воздуха составляет 18,2 градуса тепла (в здании поддерживают температуру не выше 19 градусов). Коридоры и фойе здания не отапливаются совсем. По мнению Кюнаст, это недопустимо холодно.

«Это фарс! Администрация явно не держит это под контролем», ― отметила парламентарий.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что жителям Германии в 2023 году стоит ждать резкого роста цен на электричество. Например, с января один из поставщиков электроэнергии в Кельне начнет взимать в два раза больше за за 1 кВт⋅ч за основное снабжение. Так компании пытаются переложить рост цен на конечных потребителей.

24 ноября появилась информация, что в парламенте федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия полностью отключат горячую воду в офисах депутатов и их сотрудников. Причина ― высокая стоимость проточных водонагревателей. А поскольку их из соображений гигиены нельзя держать в нерабочем состоянии, было решено вообще демонтировать нагреватели.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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