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В бундестаге заявили об отсутствии у ФРГ альтернатив российскому газу
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В бундестаге заявили об отсутствии у ФРГ альтернатив российскому газу

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Фото: Global Look Press/RelaxFoto-de
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У Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из Катара покроет лишь 3% потребности страны, заявил 29 ноября глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст.

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«Правительство празднует заключение сделки с Катаром о поставках СПГ и хвастается [резервированием] значительных объемов топлива. В действительности же эти 2 млн т газа соответствуют 3% спроса на данный энергоресурс в Германии. Настоящих альтернатив российскому газу до сих пор нет», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день сообщалось, что катарская компания Qatar Energy подписала контракт с американской фирмой ConocoPhillips на поставки СПГ в Германию с 2026 года. По данным СМИ, контракт рассчитан на 15 лет. В рамках него в ФРГ будет поставлено около 2 млн т СПГ.

1 ноября министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что страна может прекратить поставки газа в Европу, если страны Евросоюза (ЕС) введут потолок цен на российское топливо.

19 октября Аль-Кааби предупредил, что Европу ждет усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году. Он отметил, что в следующем году ситуация будет «намного хуже» при суровой зиме, а энергетический кризис может затянуться до середины десятилетия, если газ «снова не начнет поступать» из России.

20 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что немецкие энергетические компании RWE и Uniper вскоре могут подписать долгосрочный договор с Катаром о поставках сжиженного природного газа.

В августе издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten назвало провальной попытку ФРГ заменить российский газ на катарский. Германия и Катар не смогли договориться о поставках СПГ из-за цены и роста предложений от других поставщиков.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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