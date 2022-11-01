Катар пригрозил оставить Европу без газа в случае введения потолка на топливо из РФ

Катар может прекратить поставки газа в Европу, если страны ЕС введут потолок цен на российское топливо. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV.

«Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — заявил он, добавив, что конкурирующие импортеры могли бы привлечь грузы, предназначенные для стран Европы, предложив всего на один цент больше.

Отмечается, что хоть Катар и согласился воздерживаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено.

«Катар придерживается этого, но ничто не является постоянным, и мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим. <…> Это было обещание, которое мы дали на определенный срок. Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем», — подчеркнул Аль-Кааби.

В то же время глава минэнерго Катара отметил, что Катар рассчитывает заключить новые контракты о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшее время.

«Мы обсуждаем поставки со многими покупателями. Думаю, мы подпишем какие-то контракты в ближайшем будущем», — сказал он.

Министр также добавил, что не видит проблем в сроках действия новых контрактов со странами ЕС, однако он убежден, что гибкость является важным условием сделки.

«Я не вижу проблемы со сроком действия контракта, но большинство стран и компаний говорит о долгосрочных 10–15-летних контрактах, гибкость контрактов — это вопрос. Долгосрочность контрактов гарантирует безопасность поставок», — резюмировал он.

Ранее, 19 октября, Аль-Кааби заявил, что Европу ждет усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году. Он отметил, что в следующем году ситуация будет «намного хуже» при суровой зиме, а энергетический кризис может затянуться до середины десятилетия, если газ «снова не начнет поступать» из России.

20 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что немецкие энергетические компании RWE и Uniper вскоре могут подписать долгосрочный договор с Катаром о поставках сжиженного природного газа.

В августе издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten назвало провальной попытку ФРГ заменить российский газ на катарский. Германия и Катар не смогли договориться о поставках СПГ из-за цены и роста предложений от других поставщиков.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».