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Катар заключил контракт о поставках в Германию СПГ с 2026 года
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Катар заключил контракт о поставках в Германию СПГ с 2026 года

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Tack
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Катарская компания Qatar Energy подписала контракт с американской фирмой ConocoPhillips на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию с 2026 года. Об этом Qatar News Agency сообщает во вторник, 29 ноября.

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По данным агентства, контракт рассчитан на 15 лет. В ФРГ будет поставлено около 2 млн т СПГ, передает RT.

1 ноября министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что страна может прекратить поставки газа в Европу, если страны ЕС введут потолок цен на российское топливо.

Он отметил, что хотя Катар и согласился воздерживаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено, передает НСН.

В то же время глава минэнерго Катара отметил, что Катар рассчитывает заключить новые контракты о поставках СПГ в ближайшее время.

Ранее, 19 октября, Аль-Кааби заявил, что Европу ждет усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году. Он отметил, что в следующем году ситуация будет «намного хуже» при суровой зиме, а энергетический кризис может затянуться до середины десятилетия, если газ «снова не начнет поступать» из России.

20 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что немецкие энергетические компании RWE и Uniper вскоре могут подписать долгосрочный договор с Катаром о поставках сжиженного природного газа.

В августе издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten назвало провальной попытку ФРГ заменить российский газ на катарский. Германия и Катар не смогли договориться о поставках СПГ из-за цены и роста предложений от других поставщиков.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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