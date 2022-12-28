В Германии отметили устойчивость российской экономики в условиях санкций

Российская экономика противостоит санкциям Запада успешнее, чем это предполагалось, ведь даже Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП всего на 3,4%. На это указал журналист газеты Die Welt Эдуард Штайнер во вторник, 27 декабря.

В публикации говорится, что в стране стартовали любимые россиянами новогодние праздники, на которых они покупают подарки и ходят по ресторанам. Журналист указал, что граждане России активно резервируют столики, что «не вяжется» с представлением о стране, которая «находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями».



«В апреле МВФ предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5%. В июле он понизил прогноз до 6%, а в последний раз в октябре согласился на совсем уж жалкие 3,4%. Да и прогноз фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5 % всего 2,3%», — написал он.

Ранее, 13 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что период адаптации к санкционной политике Запада в России продолжается, хотя уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались. Глава правительства привел данные Министерства экономического развития, по прогнозам которых сокращение ВВП по итогам года будет меньше 3%.

8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к ее снижению является устойчивой.

До этого, 1 ноября, Мишустин подчеркнул, что, несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

11 октября МВФ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.