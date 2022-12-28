Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин посетил Государственный Русский музей с лидерами стран СНГ
Экономика
ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом
Мир
Экс-посол Мирошник назвал «мирный саммит» попыткой втянуть Россию в конфликт с ООН
Общество
В России создадут федеральный резерв для тушения сложных лесных пожаров
Мир
Ким Чен Ын призвал укрепить военный потенциал КНДР
Мир
Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX
Мир
В палате представителей США запретили использовать TikTok
Экономика
ЦБ может ужесточить требования по ипотеке заемщикам с высокой долговой нагрузкой
Мир
Кадыров рассказал о восполнении потерь в рядах ВСУ неподготовленными новобранцами
Армия
Раненый командир БМП с группой шесть часов держали оборону занятых позиций
Мир
Италия разрешила зайти в порт судну Ocean Viking с сотней мигрантов на борту
Общество
Синоптики спрогнозировали снежные заносы в Москве 28 декабря
Сюжет:

В Германии отметили устойчивость российской экономики в условиях санкций

Журналиста Die Welt Штайнера огорчила устойчивость российской экономики в условиях санкций
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская экономика противостоит санкциям Запада успешнее, чем это предполагалось, ведь даже Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение ВВП всего на 3,4%. На это указал журналист газеты Die Welt Эдуард Штайнер во вторник, 27 декабря.

Компенсаторный механизм: чем слабый рубль выгоден для экономики
Крепкая валюта стала приносить больше вреда, чем пользы

В публикации говорится, что в стране стартовали любимые россиянами новогодние праздники, на которых они покупают подарки и ходят по ресторанам. Журналист указал, что граждане России активно резервируют столики, что «не вяжется» с представлением о стране, которая «находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями».

«В апреле МВФ предсказывал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5%. В июле он понизил прогноз до 6%, а в последний раз в октябре согласился на совсем уж жалкие 3,4%. Да и прогноз фонда на следующий год уже не такой мрачный для России — вместо 3,5 % всего 2,3%», — написал он.

Ранее, 13 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что период адаптации к санкционной политике Запада в России продолжается, хотя уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались. Глава правительства привел данные Министерства экономического развития, по прогнозам которых сокращение ВВП по итогам года будет меньше 3%.

8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к ее снижению является устойчивой.

До этого, 1 ноября, Мишустин подчеркнул, что, несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

11 октября МВФ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022