Мишустин заявил о продолжении периода адаптации России к санкциям

Период адаптации к санкционной политике Запада в России продолжается, хотя уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве РФ.

«Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах», — сказал он.

Глава правительства привел данные министерства экономического развития, по прогнозам которых сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года будет меньше 3%.

«Некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года», — добавил он.

Мишустин допустил, что спад ВВП России по итогам года может составить менее 3%, ранее, 23 ноября. Он призвал быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе санкционному давлению, и адекватно на это реагировать.

8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой.

До этого, 1 ноября, Мишустин подчеркнул, что, несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

11 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.