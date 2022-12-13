Реклама
Прямой эфир
Авто
Совбез поручил проверить обоснованность ограничений скорости на дорогах
Мир
На Украине заявили о получении кредита от Франции в размере €100 млн
Мир
Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям
Мир
Страны ЕС начали массово возвращать нелегальных мигрантов в Польшу
Экономика
Плата за ЖКУ может снизиться на 7-10% благодаря «умным» счетчикам
Мир
В Швейцарии предупредили о риске дефицита электроэнергии
Общество
В Донбасс прибыла тысячная с 2014 года гуманитарная колонна МЧС России
Мир
Европарламент проголосовал за прекращение полномочий своего вице-президента
Общество
Строительство трассы М12 до Тюмени завершится в 2024 году
Происшествия
Три человека погибли при обстреле ВСУ поселка Луганское в ДНР
Экономика
Мишустин заявил о продолжении периода адаптации России к санкциям
Армия
В Запорожской области российские военные сорвали несколько атак ВСУ
Сюжет:

Мишустин заявил о продолжении периода адаптации России к санкциям

Мишустин: период адаптации к санкционной политике Запада продолжается, но негативные предсказания не реализовались
0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Период адаптации к санкционной политике Запада в России продолжается, хотя уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве РФ.

«Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах», — сказал он.

Оценки и суждения: ООН ожидает рост российского ВВП на 1,3% в 2023-м
А в этом году прогнозирует падение на 7%

Глава правительства привел данные министерства экономического развития, по прогнозам которых сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года будет меньше 3%.

«Некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года», — добавил он.

Мишустин допустил, что спад ВВП России по итогам года может составить менее 3%, ранее, 23 ноября. Он призвал быть крайне внимательными к происходящим процессам, учитывая возможное дальнейшее усиление мирового кризиса, динамику по другим факторам, в том числе санкционному давлению, и адекватно на это реагировать.

8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%. Глава государства со ссылкой на экспертов и правительство сообщил, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой.

До этого, 1 ноября, Мишустин подчеркнул, что, несмотря на более чем 12 тыс. антироссийских санкций, Россия смогла избежать негативных сценариев в экономике.

28 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

11 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022