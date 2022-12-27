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МИД Украины упрекнул Орбана в политической близорукости

МИД Украины назвал заявление Орбана по вопросу урегулирования конфликта его политической близорукостью
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Фото: REUTERS/Marton Monus
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Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о наступлении мира на Украине говорит о его политической близорукости, говорится в заявлении МИД Украины от 27 декабря.

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24 декабря Орбан в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока киевскому режиму поступает финансовая и военная помощь со стороны США. Он также указал, что мир наступит тогда, когда этого захочет Вашингтон.

«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют ‹...› его собственную политическую близорукость. ‹...› Венгерскому лидеру следует спросить самого себя, хочет ли он мира», — говорится в заявлении.

В украинском МИДе также сочли слова Орбана проявлением «патологического пренебрежения» к Украине и народу страны. Там также обвинили венгерского премьера в «косвенном призыве» к поражению Украины.

Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал о планах Киева провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН, посредником которой бы мог выступить генсек организации Антониу Гутерриш. Между тем он указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

21 декабря премьер Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры между РФ и США. Орбан также выступил за сохранение территориальной целостности Украины. Но при этом, по его мнению, вопрос о границах следует обсуждать после перемирия.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Глава государства пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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