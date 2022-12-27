Синоптик предупредила об опасной погоде в Москве в последнюю неделю года
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила об опасной погоде в Москве на последней неделе года.
По прогнозу специалиста, в среду температура воздуха составит 0 градусов, но столицу накроет сильная метель с северо-западным ветром, скорость которого составит до 11 м/с, отмечает телеканал «Звезда» во вторник, 27 декабря.
К Новому году постепенно холодный ветер будет стихать, и уже 31 декабря потеплеет до +2 градусов, пишет RT. Таким образом празднование наступления 2023 года придется на оттепель с небольшими осадками.
Ранее в этот день в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы. Предупреждение будет действовать до 02:00 четверга, 29 декабря, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Также 27 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве. По его словам, высота сугробов к новогодней ночи повысится на 5–8 см. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря прогнозируется снег, местами сильный, пишет НСН.
26 декабря Вильфанд сообщил, что декабрь 2022 года стал самым снежным за всю историю наблюдений. Ранее по осадкам лидировал декабрь 1981-го, когда выпало 111,5 мм осадков за месяц, отмечает телеканал «360». Синоптик уточнил, что в текущем декабре уже выпало 111,6 мм осадков.