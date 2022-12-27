Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Ясиноватой повреждено здание вокзала из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Общество
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Спорт
Чехия обыграла Канаду на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Мир
В США из-за снежной бури отменено или задержано почти 20 тыс. авиарейсов
Мир
В США признали неэффективность ЗРК Patriot против российских ракет
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Политика
Косачев назвал главным провалом года утративший самостоятельность Евросоюз
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Туризм
Росавиация не получила от Сирии ответ на запрос о гарантиях безопасности полетов
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
Сюжет:

Синоптик предупредила об опасной погоде в Москве в последнюю неделю года

Синоптик Паршина: погода в Москве на последней неделе года будет опасной
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила об опасной погоде в Москве на последней неделе года.

Почасовой механизм: как быстро должны расчищать Москву от снега
Почему сильные снегопады становятся проблемой для столицы и нужно ли это драматизировать

По прогнозу специалиста, в среду температура воздуха составит 0 градусов, но столицу накроет сильная метель с северо-западным ветром, скорость которого составит до 11 м/с, отмечает телеканал «Звезда» во вторник, 27 декабря.

К Новому году постепенно холодный ветер будет стихать, и уже 31 декабря потеплеет до +2 градусов, пишет RT. Таким образом празднование наступления 2023 года придется на оттепель с небольшими осадками.

Ранее в этот день в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы. Предупреждение будет действовать до 02:00 четверга, 29 декабря, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также 27 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильном снегопаде в Москве. По его словам, высота сугробов к новогодней ночи повысится на 5–8 см. В ночь на среду и в первой половине дня 28 декабря прогнозируется снег, местами сильный, пишет НСН.

26 декабря Вильфанд сообщил, что декабрь 2022 года стал самым снежным за всю историю наблюдений. Ранее по осадкам лидировал декабрь 1981-го, когда выпало 111,5 мм осадков за месяц, отмечает телеканал «360». Синоптик уточнил, что в текущем декабре уже выпало 111,6 мм осадков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022