В Москве был побит рекорд по количеству осадков в декабре
Декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в Москве. Об этом 27 декабря заявил «Известиям» руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Оказалось, что нынешний декабрь стал лидером по осадкам за 143 года инструментальных наблюдений, которые ведутся в Москве. Был и снег, и мокрый снег, и ледяной дождь, и просто дождь», — сказал он.
Самым высоким показателем в истории является 111,7 мм, что было зафиксировано в 1981 году. Накануне, по данным Гидрометцентра, суммарное количество осадков составило 111,6 мм, что с учетом выпавшего во вторник снега дает основание утверждать, что рекорд состоялся.
По прогнозу Вильфанда, до конца декабря в столице выпадет еще 6–10 мм осадков. Мокрой будет и новогодняя ночь, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Будут осадки, нас ждет хлябь, мокрый снег и дождь. Единственное, что радует — большого количества осадков не будет», — рассказала она «Известиям».
По ее словам, в течение 12 часов выпадет около 2–3 мм. А дневная температура 31 декабря и 1 января будет положительной — в пределах +2...+3 °С.
Ранее 27 декабря сообщалось, что жителей Московского региона ожидают облачная погода со снегом, местами с метелью и гололедицей, а также от двух градусов мороза. Днем столбики термометров отобразят диапазон от –2 градусов до нулевой отметки, ночью ожидается похолодание до трех градусов ниже нуля.