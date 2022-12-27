Москвичей предупредили о сильном снегопаде до утра среды

Сильный снегопад сохранится в Москве до утра среды, 28 декабря. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уборка города и улично-дорожной сети проводятся в соответствии с погодными условиями.

Пешеходов просят быть внимательнее на улице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сейчас в городе объявлен повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее во вторник руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в Москве.

По его словам, самым высоким показателем в истории является 111,7 мм, что было зафиксировано в 1981 году. Накануне, по данным Гидрометцентра, суммарное количество осадков составило 111,6 мм, что с учетом выпавшего во вторник снега дает основание утверждать, что рекорд состоялся.

Ранее 27 декабря сообщалось, что жителей Московского региона во вторник ожидают облачная погода со снегом, местами с метелью и гололедицей, а также от двух градусов мороза. Днем столбики термометров отобразят диапазон от –2 градусов до нулевой отметки, ночью ожидается похолодание до трех градусов ниже нуля.