Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Интернет
Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Здоровье
В Хабаровском крае зарегистрированы две смерти от гриппа
Общество
Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Мир
Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита СНГ в Петербурге
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Мир
В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в странах ЕС
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
Мир
Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Петербурге
Сюжет:

Москвичей предупредили о сильном снегопаде до утра среды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильный снегопад сохранится в Москве до утра среды, 28 декабря. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Москва под шубой: декабрь 2022 года побил по осадкам рекорд трех веков
В новогоднюю ночь столицу ждут хлябь и дождь, прогнозируют метеорологи

«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уборка города и улично-дорожной сети проводятся в соответствии с погодными условиями.

Пешеходов просят быть внимательнее на улице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сейчас в городе объявлен повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее во вторник руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что декабрь 2022 года досрочно побил рекорд по количеству осадков в Москве.

По его словам, самым высоким показателем в истории является 111,7 мм, что было зафиксировано в 1981 году. Накануне, по данным Гидрометцентра, суммарное количество осадков составило 111,6 мм, что с учетом выпавшего во вторник снега дает основание утверждать, что рекорд состоялся.

Ранее 27 декабря сообщалось, что жителей Московского региона во вторник ожидают облачная погода со снегом, местами с метелью и гололедицей, а также от двух градусов мороза. Днем столбики термометров отобразят диапазон от –2 градусов до нулевой отметки, ночью ожидается похолодание до трех градусов ниже нуля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022