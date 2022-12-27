Украина запросила у США оборудование для ремонта электросетей страны

Киевские власти проработали вопрос поиска доступного критически важного оборудования в США, которое может быть направлено для ремонта украинских электросетей. Об этом заявили 27 декабря в генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Администрация работала в партнерстве с национальными лабораториями, промышленностью, коммунальными службами и украинским правительством, чтобы найти доступное оборудование в США, которое можно было бы доставить на Украину для экстренной поддержки», — говорится в сообщении генштаба ВСУ в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской организацией).

Там также указали, что партнеры Украины, включая США, «делают всё возможное, чтобы уменьшить нанесенный ущерб» инфраструктуре страны.

19 декабря бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков заявил, что ситуация в энергосистеме Украины в результате ударов РФ по энергообъектам остается «очень критической». В «Укрэнерго» также признали, что ситуация в энергосистеме страны тяжелая.

29 ноября стало известно о планах США выделить $53 млн для закупки оборудования для украинских энергосетей. В Госдепартаменте США отмечали, что это оборудование будет оперативно доставлено на Украину. В рамках помощи Украине будут переданы распределительные трансформаторы, автоматические выключатели и разрядники для защиты от перенапряжений среди прочего оборудования.

В том же месяце сообщалось, что Украина из-за сложившейся в стране ситуации с энергетической инфраструктурой обратилась к Австралии с просьбой рассмотреть возможность поставок угля, генераторов и трансформаторов

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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