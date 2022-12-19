Экс-министр назвал ситуацию в энергосистеме Украины критической

Ситуация в энергосистеме Украины остается «очень критической». Об этом 19 декабря заявил бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков.

По его словам, в результате последнего удара повреждено очень много инфраструктуры распределительных сетей: это и подстанции, и высоковольтные сети.

«Энергосистема даже не могла принять тот объем генерации, который могут сегодня производить украинские электростанции, поэтому было отключено большое количество потребителей, и энергетики удержали энергосистему, как бы сказать, на грани», — сказал экс-министр в эфире телеканала «Киев».

Он добавил, что большой проблемой остается оборудование, так как дизель-генераторы не могут быть альтернативой генерирующим мощностям энергосистемы, а трансформаторов, особенно высоковольтных, не хватает.

В компании «Укрэнерго» в свою очередь сообщили, что в результате атаки беспилотниками в ночь на 19 декабря зафиксировано несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Там отметили, что после этого в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация.

В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Ранее, 16 декабря, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. По данным местных СМИ, несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы со светом и отоплением.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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