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Власти США выделят $53 млн на поддержку украинской энергосистемы

Reuters: США выделят $53 млн на закупку оборудования для энергосетей на Украине
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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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США намерены выделить $53 млн для закупки оборудования для украинских энергосетей. Об этом 29 ноября пишет агентство Reuters со ссылкой на Государственный департамент США.

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«Это оборудование будет оперативно доставлено на Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму», — приводит агентство заявление Госдепартамента.

Отмечается, что в рамках помощи, Украине будут переданы распределительные трансформаторы, автоматические выключатели и разрядники для защиты от перенапряжений среди прочего оборудования.

Ранее 29 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о том, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

До этого, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране. В тот же день он заявил, что почти все регионы на территории страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Также, по его словам, 15 регионов испытывают проблемы с водоснабжением.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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