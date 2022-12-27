В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в странах ЕС

Европу в ближайшие месяцы ждут отключения электроэнергии, заявила 27 декабря министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

«Вероятность отключения электроэнергии в некоторых частях ЕС в ближайшем будущем очень высока. Вопрос не в том, наступят ли они, а в том, когда они наступят», — сказала она газете Die Welt.

Таннер добавила, что в Австрии регулярно проводят тренировки на случай аварийного отключения электроэнергии.

Она также указала, что за возможными отключениями электричества якобы могут стоять российские спецслужбы. Между тем никаких доказательств о якобы готовящихся атаках со стороны Москвы Таннер не привела.

15 декабря в «Газпроме» рассказали, что Европа из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрала рекордный объем топлива 13 декабря — 738 млн куб. м., что стало максимальным показателем для этой даты за всю историю наблюдений.

В российской энергетической компании отметили, что в текущем осенне-зимнем периоде нагрузка на ПХГ Европы ожидается выше по сравнению с предыдущими годами. Это связано с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что приход холодной погоды из арктического региона этой зимой станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Метеорологи прогнозируют, что с тенденцией погоды к похолоданию в течение декабря спрос на отопление в странах ЕС будет лишь расти.

До этого, 28 ноября, генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявил, что зимой 2023–2024 годов Евросоюзждут большие трудности. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, а также на рынке газа.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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