Европа из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрала рекордный объем топлива 13 декабря — 738 млн куб. м. За всю историю наблюдений это стало максимальным показателем для этой даты. Об этом сообщил 15 декабря в своем Telegram-канале «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Максимальные рекорды по отбору газа из ПХГ для 13 декабря были зафиксированы в Германии (250,1 млн куб. м), Франции (117,6 млн куб. м) и Чехии (36,5 млн куб. м).

В «Газпроме» отметили, что в текущем осенне-зимнем периоде нагрузка на ПХГ Европы ожидается выше, по сравнению с предыдущими годами. Это связано с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка.

12 декабря стало известно, что уровень запасов газа в хранилищах Европы снизился до 88,48%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, за сутки 8 декабря запасы газа в Европе снизились на 0,5 п. п. Это стало новым максимумом с начала сезона отбора. С 6 по 9 декабря отбор газа превышал средние значения за последние пять лет.

В тот же день еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предупредила, что следующая зима в Европе станет более сложной, чем нынешняя. По ее словам, странам Евросоюза может не хватить 30 млрд куб. м газа.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что приход холодной погоды из арктического региона этой зимой станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Метеорологи прогнозируют, что с тенденцией погоды к похолоданию в течение декабря спрос на отопление в странах ЕС будет лишь расти.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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