Следующая зима в Европе станет более сложной, чем нынешняя, странам Евросоюза (ЕС) может не хватить 30 млрд куб. м газа. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после заседания совета министров энергетики стран ЕС.

«За столом министры выразили обеспокоенность, также как и я, что зима будет непростой для нас, а следующая будет ещё тяжелее», — сказала Симсон.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщила, что в настоящее время газохранилища ЕС заполнены на более чем 90%.

«Наши хранилища заполнены более чем на 90%, это означает, что мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», — отметила фон дер Ляйен.

10 декабря Bloomberg написал о том, что приход холодной погоды из арктического региона этой зимой станет вызовом для энергетической системы Европы, столкнувшейся с серьезной нагрузкой. Метеорологи прогнозируют, что с тенденцией погоды к похолоданию в течение декабря спрос на отопление в странах ЕС будет лишь расти.

Ранее в этот день бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нынешняя зима для западных стран может стать очень тяжелой без российского газа. Однако, по его мнению, Европа сможет преодолеть данный кризис, благодаря грамотным организационным усилиям стран по заполнению хранилищ газом.

В то же время Джонсон предположил, что реально сложной может стать зима 2023–2024 годов, поскольку к тому моменту нынешние запасы топлива сократятся, а новые терминалы сжиженного газа еще не будут работать.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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