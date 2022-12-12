СМИ узнали об ускоренном отборе Евросоюзом газа из хранилищ

Текущий уровень запасов газа в хранилищах Европы снизился до 88,48%, что говорит об ускоренном отборе топлива. Об этом 12 декабря сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Как уточняется в сообщении, за сутки 8 декабря запасы газа снизились на 0,5 процентного пункта. Это стало новым максимумом с начала сезона отбора.

При этом с 6 по 9 декабря отбор газа превышал средние значения за последние пять лет.

Одновременно отмечается, что заполненность газовых хранилищ уровне 88,48% на 10,6 процентного пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 70%, что почти равно ноябрьским показателям (69%).

Ранее, 9 декабря, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что Афины, ведущие активные разработки в местах скопления газа, может поспособствовать тому, чтобы Европа перестала зависеть от иностранных ресурсов.

До этого, 2 декабря, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард назвал начало зимы причиной роста цен на газ в Евросоюзе. Кроме того, безветренная погода приводит к меньшей выработке электроэнергии ветряными мельницами, что вынуждает европейские страны начинать забор газа из своих подземных хранилищ газа.

Западные государства решили снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с РФ нанес удар по экономикам этих государств.

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