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В ЕК предрекли большие трудности зимой 2023–2024 годов в ЕС

Представитель ЕК Йоргенсен: ЕС ожидает больших трудностей зимой 2023–2024 годов
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Фото: Global Look Press/imago-images/Joerg Boethling
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Зимой 2023–2024 годов Евросоюз (ЕС) ждут большие трудности, чем в ближайшие месяцы. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен.

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«Это будет трудная зима, но я думаю, что мы сделали всё возможное для подготовки. Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023–2024», — сказала она в интервью американской газете The Washington Post.

Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируется на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

По ее словам, раньше доля газа РФ на европейском рынке оценивалась в около 40%, но в ноябре она составила всего 7% за счет роста поставок от США и других партнеров.

Кроме того, Йоргенсен отметила, что в ЕС ожидают сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года.

Ранее, 25 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что конфликт на Украине будет представлять серьезную проблему для Франции и ФРГ предстоящей зимой, учитывая высокие цены на энергоносители и продукты.

24 ноября газета Financial Times со ссылкой на аналитиков написала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Отмечалось, что потраченные сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий не помогут снизить нагрузку на бюджеты государств Европы в следующем году.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

Западные страны взяли курс на отказ от российских энергоресурсов на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, о которой Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом инициатива ударила по самим государствам, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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