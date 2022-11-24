FT предупредила о длительном энергетическом кризисе в Европе

Энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Об этом говорится в статье на сайте газеты Financial Times, опубликованной 24 ноября.

По данным издания, об этом предупредили руководители энергетической отрасли и аналитики.

«Мы находимся в газовом кризисе и продолжим находиться в этом состоянии в течение следующих двух или трех лет», — сказал в беседе с изданием глава отдела по сжиженному природному газу (СПГ) в Азиатском регионе крупнейшего в мире энергетического трейдера Vitol Сид Бамбавале.

По его словам, участникам рынка и правительствам не стоит развивать «ложное чувство безопасности» в данном вопросе.

По мнению экспертов, несмотря на то, что уже были потрачены сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий, нагрузка на бюджеты государств Европы сохранится в следующем году.

По оценке руководителя азиатского производства СПГ в японской энергетической компании Jera Global Markets Косуке Танаки, сейчас рынок газа удалось стабилизировать на фоне падения спроса и перехода на другие энергоносители, в частности уголь.

По данным аналитического центра Bruegel, Евросоюзу (ЕС) на фоне энергокризиса удалось импортировать рекордные объемы СПГ благодаря поддержке Китая и снижения Пекином потребления газа.

Но высокие уровни хранения могут привести к самоуспокоенности и замедлению сокращения спроса, утверждают представители энергетической отрасли. Они также предупреждают, что в следующем году поставки российского газа в ЕС снова снизятся, а Китай начнет наращивать его потребление.

Ранее в четверг политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о работе ЕС над девятым пакетом санкций против России. Он посоветовал европейцам топить пакетами санкций печки, чтобы обогреться. В России проблем с газом нет, отметил он.

20 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские компании начали вести переговоры с производителями СПГ о покупке топлива на последующие годы. Однако поставщики не спешат подписывать долгосрочные контракты, в которых заинтересован ЕС.

3 ноября Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, согласно которому Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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