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Политолог предложил Европе «топить печки» антироссийскими пакетами санкций

Политолог Бальбек заявил о тупиковом пути ЕС из-за подготовки девятого пакета антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в четверг, 24 ноября, заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о работе Евросоюза (ЕС) над девятым пакетом санкций против России.

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«Этими пакетами санкций уже можно печки топить для обогрева, но в России проблем с газом нет, а вот Европе, возможно, эта мысль понравится», — отметил он в беседе с RT.

По мнению эксперта, упрямство является тупиковым путем в любой политике, но коллективный Запад продолжает его упорно демонстрировать.

При этом политолог допустил, что будут подготовлены пятнадцатый и двадцатый пакеты санкций.

Ранее в этот день глава ЕК заявила, что Евросоюз ведет активную работу над девятым пакетом антироссийских санкций, сообщает телеканал «360».

Фон дер Ляйен также высказала уверенность, что очень скоро ЕС одобрит потолок цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами.

22 ноября издание Politico со ссылкой на официальных лиц сообщил, что ЕС в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения. Издание не привело конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет, передает НСН. По сведениям Politico, страны ЕС «предложили длинные списки», эксперты Еврокомиссии в настоящий момент анализируют их.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 14 ноября заявил, что ЕС не готов пока обсуждать новые санкции против России.

Днем ранее, 13 ноября, издание The Hill написало о разногласиях в ЕС по вопросу антироссийских санкций, в частности из-за обсуждения там запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России 5 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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