В странах Европейского союза (ЕС) наблюдаются разногласия по вопросу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с компанией «Росатом». Об этом написало издание The Hill 13 ноября.

В статье указывается на то, что «Росатом» на данный момент поставляет ядерное топливо на атомные электростанции (АЭС) в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии. Поэтому любое решение Европейского союза (ЕС) прекратить подачу топлива на эти электростанции немедленно нанесет экономический ущерб этим государствам, в то время как другие страны призывают к такому запрету.

Ранее, 19 октября, издание The New York Times написало о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах. Указывалась, в частности, торговля российскими алмазами и покупка ядерного топлива из РФ.

Комментируя это сообщение, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов отметил, что АЭС во Франции, Венгрии, Словакии, Финляндии и других странах зависят от российского экспорта гражданского урана. Оборот составляет около €200 млн. По словам Вавилова, этим странам просто нечем заменить ядерное топливо из России.

В начале октября ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

30 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что не всем странам по душе перспектива ввода санкций против РФ. Он указал на то, что, затевая санкционный блицкриг против России, западные страны полагали, что смогут в очередной раз по своей команде «построить» весь мир, но, как оказалось, эта перспектива по душе не всему миру.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце июля выразил мнение, что ЕС продолжает маниакально вводить санкции в отношении России, несмотря на их вред для жителей Европы.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент Путин объявил 24 февраля.

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