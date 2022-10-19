Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Политика
Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве
Интернет
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Общество
Около 5 млн жителей Донбасса нашли убежище в России
Мир
Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Мир
На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза уклонистов за рубеж
Общество
Власти Курской и Воронежской областей заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд
Общество
Совбез поставил силовикам задачи по выявлению международных террористов
Политика
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах
Мир
Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана
Мир
СМИ написали о раздражении западных стран из-за близких отношений Путина и Эрдогана
Сюжет:

Эксперт объяснил неготовность стран ЕС лишиться импорта ряда продукции из России

Эксперт Вавилов: отстаивание некоторыми странами исключения отраслей из санкций против РФ говорит о здравом разуме
0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

То, что до сих пор остаются отрасли и сектора, которые стабильно исключаются из санкционных итоговых документов Евросоюза (ЕС), говорит о несогласованности решений европейских стран о поддержке Украины и о здравом разуме некоторых государств, которые пытаются защитить свою экономику, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Об этом он рассказал «Известиям» 19 октября, комментируя сообщение The New York Times о несогласии некоторых стран по введению ограничений в выгодных им сферах.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

«Бельгия стабильно выступает за продолжение торговли российскими алмазами. Таким образом она защищает мировой центр обработки алмазов, находящийся в Антверпене, и сохраняет тысячи рабочих мест. Хотя публично заявляют, что не будут препятствовать введению ограничений на эту отрасль», — рассказал он.

Эксперт привел данные, согласно которым оборот Бельгии с Россией по торговле алмазами по итогам прошлого года составил €1,8 млрд.

«Власти страны многократно заявляли, что запрет на алмазы из России нанесет больший ущерб самой Европе, чем Москве. Порядка 33% камней в Бельгию поступает из нашей страны. А в целом на Россию приходится около 30% мировой торговли алмазами. Заменить такие поставки просто нечем», — подчеркнул он.

При этом Вавилов отметил, что бельгийская сторона пытается расширить круг поставщиков, но до сих пор РФ занимает лидирующие позиции.

Говоря о Греции, которая пытается сохранить возможность транспортировки российской нефти греческими танкерами в не входящие в ЕС страны, Вавилов уточнил, что фактически треть танкеров на мировом рынке принадлежат грекам и более половины нефти из РФ, которая перевозится морским путем, транспортируется греческими компаниями.

Он напомнил, что в последнем пакете антироссийских санкций греческие компании получили разрешение перевозить российскую нефть в случае, если ее стоимость не будет превышать установленного потолка цен.

Затяжной потолок: предел цен на газ может попасть в новый пакет санкций ЕС
Почему эксперты считают, что Союз «бежит впереди паровоза»

«Но, как мы знаем, страны, которые поддержат ограничение цен, лишаться поставок нефти из РФ. Тогда греческий флот вылетит с нашего рынка, а его место с удовольствием займут турки и китайцы. Но собрать флот, способный заменить греческий очень сложно, поэтому наверняка будут применяться различные схемы для обхода санкций», — считает эксперт.

Кроме того, Франция и ряд других стран продолжают импортировать российский уран для производства атомной энергии.

«Атомные электростанции во Франции, Венгрии, Словакии, Финляндии и других странах зависят от российского экспорта гражданского урана. Оборот составляет около €200 млн. Этим странам просто нечем заменить ядерное топливо из России, а во время бушующего энергокризиса данная отрасль жизненно важна для всех», — заявил Вавилов.

Как уточнил эксперт, с февраля в результате антироссийских рестрикций под запрет попала торговля почти 1000 наименований продукции, около одной трети экспорта блока в Россию в стоимостном выражении и две трети импорта были запрещены.

При этом, по его словам, многие правительства, которые из-за санкций причиняют ущерб своим странам, озлоблены на государства, защищающие свои интересы. Разногласия продолжают нарастать, что в результате может привести к развалу блока либо к здравомыслию политиков, считает эксперт.

«Второй вариант маловероятен. Проукраинские члены ЕС продолжат попытки продавливать ограничения на всевозможные сектора и отрасли. И как показывает время ряд стран могут поддаться на общее мнение. К примеру, в предложениях о новом, девятом раунде санкций, представленных Польшей и ее союзниками на прошлой неделе, снова были включены алмазы, но официальные переговоры о новом наборе санкций еще не начались», — заключил Вавилов.

Ранее в этот день The New York Times написала, что страны ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей, которые считают своими «священными коровами». Тем временем высокопоставленный источник рассказал журналистам в Брюсселе, что ЕС ввел так много санкций, что его возможности для принятия новых мер становятся более ограниченными.

В начале октября ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля выразил мнение, что ЕС продолжает маниакально вводить санкции в отношении России, несмотря на их вред для жителей Европы.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022