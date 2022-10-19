Эксперт объяснил неготовность стран ЕС лишиться импорта ряда продукции из России

То, что до сих пор остаются отрасли и сектора, которые стабильно исключаются из санкционных итоговых документов Евросоюза (ЕС), говорит о несогласованности решений европейских стран о поддержке Украины и о здравом разуме некоторых государств, которые пытаются защитить свою экономику, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Об этом он рассказал «Известиям» 19 октября, комментируя сообщение The New York Times о несогласии некоторых стран по введению ограничений в выгодных им сферах.

«Бельгия стабильно выступает за продолжение торговли российскими алмазами. Таким образом она защищает мировой центр обработки алмазов, находящийся в Антверпене, и сохраняет тысячи рабочих мест. Хотя публично заявляют, что не будут препятствовать введению ограничений на эту отрасль», — рассказал он.

Эксперт привел данные, согласно которым оборот Бельгии с Россией по торговле алмазами по итогам прошлого года составил €1,8 млрд.

«Власти страны многократно заявляли, что запрет на алмазы из России нанесет больший ущерб самой Европе, чем Москве. Порядка 33% камней в Бельгию поступает из нашей страны. А в целом на Россию приходится около 30% мировой торговли алмазами. Заменить такие поставки просто нечем», — подчеркнул он.

При этом Вавилов отметил, что бельгийская сторона пытается расширить круг поставщиков, но до сих пор РФ занимает лидирующие позиции.

Говоря о Греции, которая пытается сохранить возможность транспортировки российской нефти греческими танкерами в не входящие в ЕС страны, Вавилов уточнил, что фактически треть танкеров на мировом рынке принадлежат грекам и более половины нефти из РФ, которая перевозится морским путем, транспортируется греческими компаниями.

Он напомнил, что в последнем пакете антироссийских санкций греческие компании получили разрешение перевозить российскую нефть в случае, если ее стоимость не будет превышать установленного потолка цен.

«Но, как мы знаем, страны, которые поддержат ограничение цен, лишаться поставок нефти из РФ. Тогда греческий флот вылетит с нашего рынка, а его место с удовольствием займут турки и китайцы. Но собрать флот, способный заменить греческий очень сложно, поэтому наверняка будут применяться различные схемы для обхода санкций», — считает эксперт.

Кроме того, Франция и ряд других стран продолжают импортировать российский уран для производства атомной энергии.

«Атомные электростанции во Франции, Венгрии, Словакии, Финляндии и других странах зависят от российского экспорта гражданского урана. Оборот составляет около €200 млн. Этим странам просто нечем заменить ядерное топливо из России, а во время бушующего энергокризиса данная отрасль жизненно важна для всех», — заявил Вавилов.

Как уточнил эксперт, с февраля в результате антироссийских рестрикций под запрет попала торговля почти 1000 наименований продукции, около одной трети экспорта блока в Россию в стоимостном выражении и две трети импорта были запрещены.

При этом, по его словам, многие правительства, которые из-за санкций причиняют ущерб своим странам, озлоблены на государства, защищающие свои интересы. Разногласия продолжают нарастать, что в результате может привести к развалу блока либо к здравомыслию политиков, считает эксперт.

«Второй вариант маловероятен. Проукраинские члены ЕС продолжат попытки продавливать ограничения на всевозможные сектора и отрасли. И как показывает время ряд стран могут поддаться на общее мнение. К примеру, в предложениях о новом, девятом раунде санкций, представленных Польшей и ее союзниками на прошлой неделе, снова были включены алмазы, но официальные переговоры о новом наборе санкций еще не начались», — заключил Вавилов.

Ранее в этот день The New York Times написала, что страны ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей, которые считают своими «священными коровами». Тем временем высокопоставленный источник рассказал журналистам в Брюсселе, что ЕС ввел так много санкций, что его возможности для принятия новых мер становятся более ограниченными.

В начале октября ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля выразил мнение, что ЕС продолжает маниакально вводить санкции в отношении России, несмотря на их вред для жителей Европы.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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