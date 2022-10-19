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В ЕС заявили об ограниченных возможностях при принятии новых санкций против РФ

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Европейский союз (ЕС) ввел уже так много санкций против России, что его возможности для принятия новых мер становятся всё более ограниченными. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в среду, 19 октября.

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«Мы уже приняли столько санкций, что пространство очень ограничено, такова реальность», — заявил он, как передает «РИА Новости».

Источник отметил также, что в Евросоюзе считают при реализации санкций наиболее важным предотвращение их обхода.

«Это иногда важнее, чем новые санкции», — добавил он.

16 октября стало известно, что Евросоюз собирается рассмотреть девятый пакет антироссийских санкций. Предполагается, что в него войдет перечень персональных ограничений.

В тот же день специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский оценил степень опасности девятого пакета санкций ЕС против РФ. Он отметил, что вариантов для санкций, на его взгляд, почти не осталось. Специалист добавил также, что страны ЕС загнали себя в цугцванг, когда любое принимаемое ими решение наносит ущерб самому блоку и обогащает США.

Восьмой пакет антироссийских санкций был принят 8 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

4 октября глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения уже негативно сказываются на Франции.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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