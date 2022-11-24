В ЕК заявили об активной работе над девятым пакетом санкций против РФ

Евросоюз (ЕС) ведет активную работу над девятым пакетом санкций против России. Об этом в четверг, 24 ноября, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии, которую транслировала пресс-служба ЕК.

«Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — сказала она.

Фон дер Ляйен заявила также о том, что она уверена, что очень скоро Евросоюз одобрит потолок цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами.

22 ноября издание Politico со ссылкой на официальных лиц сообщило, что ЕС в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения. Издание не привело конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет. По сведениям Politico, страны ЕС «предложили длинные списки», эксперты Еврокомиссии в настоящий момент анализируют их.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 14 ноября заявил, что ЕС не готов пока обсуждать новые санкции против России.

Днем ранее, 13 ноября, издание The Hill написало о разногласиях в ЕС по вопросу антироссийских санкций, в частности из-за обсуждения там запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

До этого, 19 октября, газета The New York Times сообщила о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах.

ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России 5 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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