Politico узнало о возможном содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ

Евросоюз (ЕС) в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения. Об этом сообщило 22 ноября издание Politico со ссылкой на официальных лиц.

Издание не приводит конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет. По сведениям Politico, страны ЕС «предложили длинные списки», эксперты Еврокомиссии в настоящий момент анализируют их.

Кроме того, в публикации отмечается, что Польша, Латвия, Литва и Эстония, которые выступали за более жесткие и быстрые санкции ЕС против России с начала спецоперации, подталкивают другие столицы и Европейскую комиссию к соглашению об ограничении цен на нефть и скорейшее введение девятого пакета санкций ЕС.

По данным издания, ряд европейских дипломатов не поддержал эту идею, заявив, что набор рестрикций еще не готов и ситуация только осложнится при попытке увязать его с потолком цен. Кроме того, Еврокомиссия пока не приступила к неформальным консультациям по новым ограничениям.

14 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе заявил, что ЕС не готов пока обсуждать новые санкции против России.

Днем ранее, 13 ноября, издание The Hill написало о разногласиях в ЕС по вопросу антироссийских санкций, в частности из-за обсуждения там запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

До этого, 19 октября, газета The New York Times сообщила о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах.

ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России 5 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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