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Politico узнало о возможном содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ

Politico: в новый санкционный список ЕС может войти большое число физических лиц РФ
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Евросоюз (ЕС) в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения. Об этом сообщило 22 ноября издание Politico со ссылкой на официальных лиц.

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Издание не приводит конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет. По сведениям Politico, страны ЕС «предложили длинные списки», эксперты Еврокомиссии в настоящий момент анализируют их.

Кроме того, в публикации отмечается, что Польша, Латвия, Литва и Эстония, которые выступали за более жесткие и быстрые санкции ЕС против России с начала спецоперации, подталкивают другие столицы и Европейскую комиссию к соглашению об ограничении цен на нефть и скорейшее введение девятого пакета санкций ЕС.

По данным издания, ряд европейских дипломатов не поддержал эту идею, заявив, что набор рестрикций еще не готов и ситуация только осложнится при попытке увязать его с потолком цен. Кроме того, Еврокомиссия пока не приступила к неформальным консультациям по новым ограничениям.

14 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе заявил, что ЕС не готов пока обсуждать новые санкции против России.

Днем ранее, 13 ноября, издание The Hill написало о разногласиях в ЕС по вопросу антироссийских санкций, в частности из-за обсуждения там запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

До этого, 19 октября, газета The New York Times сообщила о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах.

ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России 5 октября. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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