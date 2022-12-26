Происхождение повредившей «Союз МС-22» частицы до сих пор неясно

Природа происхождения частицы, пробившей радиатор на корабле «Союз МС-22», до сих пор не ясна. Об этом 26 декабря исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Причина на данный момент наиболее вероятная — пробой радиатора, пробой частицей. Ее природа пока не очень понятна, это внешнее механическое повреждение», — сообщил Крикалев журналистам.

При этом он отметил, что окончательное решение о возврате на Землю экипажа корабля «Союз МС-22» не будет принято 27 декабря, как планировалось ранее.

«Итоговое решение изменения программы будет в следующем году. Сейчас пока собираются исходные данные, смотрим, какое взаимовлияние технических, организационных и программных вопросов», — заявил Крикалев.

Кроме того, по его словам, решение о следующем перекрестном полете, который планировали провести 16 марта 2023 года, будет принято в зависимости от судьбы «Союза МС-22».

«В виду того, что нештатная ситуация наложит, видимо, какие-то ограничения на программу полета, нам дальнейшее решение по перекрестному полету следующего года придется принимать дополнительно», — подчеркнул он.

Крикалев также рассказал о продлении срока эксплуатации Международной космической станции (МКС). Он отметил, что этот вопрос требует согласования со всеми министерствами, а также предоставления в правительство России дополнительных обосновывающих материалов.

По его словам, соответствующие документы уже отправлены правительство. Заняться этим вопросом планируется «сразу после праздников».

21 декабря глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что, по предварительному заключению специалистов, радиатор на космическом корабле «Союз МС-22» мог повредить микрометеорит или космический мусор. По его словам, температура на корабле составляет +27 градусов.

В тот же день Центр управления полетами (ЦУП) поручил космонавту Сергею Прокопьеву проложить дополнительную вентиляцию в корабль, где произошла утечка из системы охлаждения.

19 декабря Борисов рассказал, что предварительный осмотр поврежденного корабля «Союз МС-22» показал, что отверстие в системе охлаждения корабля меньше миллиметра. Это и привело к разгерметизации.

В первые дни после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигала +40 градусов. После температура стабилизировалась на уровне около +30 градусов.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.