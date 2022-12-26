ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов

Украинская диверсионная группа, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область, ликвидирована. Об этом 26 декабря сообщили в ФСБ.

Уточняется, что четверых диверсантов уничтожили 25 декабря в ходе боестолкновения на границе с Украиной. Вооружены они были немецкими пистолеты-пулеметами SIG Sauer.

Кроме того, у них были боеприпасы к этому оружию, приборы навигации и связи, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов, четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

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