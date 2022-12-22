Российские войска уничтожили до 50 боевиков ВСУ на донецком направлении

Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, на котором за последние сутки было уничтожено до 50 украинских военных. Об этом сообщил 22 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей», — рассказал он.

Конашенков также рассказал о ситуации на южнодонецком направлении. Там российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, в районах населенных пунктов Сладкое в ДНР и Левадное в Запорожской области были уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

«Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — добавил Конашенков.

Накануне Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении. За сутки на данном направлении было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

20 декабря в оборонном ведомстве также рассказали, что российские войска, продолжая наступление на донецком направлении, уничтожили за сутки более 100 украинских боевиков.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».