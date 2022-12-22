Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков оценил исключение Словакии из антироссийских санкций ЕС по нефти
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Общество
Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке
Армия
Российские войска уничтожили до 50 боевиков ВСУ на донецком направлении
Происшествия
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека
Армия
Авиация ВКС РФ сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и вертолет
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена и Зеленского прислушаться к РФ
Общество
Захарова назвала нарушением гуманитарного права обстрел Киевом офиса МККК в ДНР
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Мир
Министр энергетики Австрии назвала РФ ответственной за рост цен на газ
Сюжет:

Российские войска уничтожили до 50 боевиков ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 50 украинских боевиков на донецком направлении
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, на котором за последние сутки было уничтожено до 50 украинских военных. Об этом сообщил 22 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей», — рассказал он.

В районы, кварталы: ВФУ нанесли удар по Донецку из чешских установок
Обстрелы столицы ДНР признали самыми массированными с 2014 года

Конашенков также рассказал о ситуации на южнодонецком направлении. Там российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, в районах населенных пунктов Сладкое в ДНР и Левадное в Запорожской области были уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

«Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа», — добавил Конашенков.

Накануне Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении. За сутки на данном направлении было уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

20 декабря в оборонном ведомстве также рассказали, что российские войска, продолжая наступление на донецком направлении, уничтожили за сутки более 100 украинских боевиков.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022