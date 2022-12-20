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ВС РФ за сутки уничтожили более 100 украинских боевиков на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление на донецком направлении, уничтожив при этом за сутки более 100 украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 20 декабря.

«На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка Донецкой Народной Республики в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля», — сказал Конашенков.

Он также заявил, что в результате ударов по украинским подразделениям в районе Кисловки в Харьковской области уничтожено до 30 украинских военных.

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Сообщается и об ударах по вооруженным силам Украины (ВСУ) на краснолиманском и купянском направлениях, где также было ликвидировано до 30 боевиков.

Ранее, 15 декабря, российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 35 человек. Попытка атаки была сорвана упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами армейской авиации в направлении населенного пункта Софиевка Луганской Народной Республики (ЛНР).

За день до этого ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных на купянском направлении. Также у противника были уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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