Украинские власти активизировал работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на лисичанском направлении. Об этом 24 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«На данном (лисичанском. — Ред.) участке первоочередная работа ведется по пресечению деятельности ДРГ. Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов. Сейчас наши силы брошены на противодействие им и опять же — на снижение огневой активности противника определением и уничтожением огневых точек», — рассказал он «РИА Новости».

Филипоненко отметил, что обстановка на данном участке остается напряженной. По его словам, в настоящий момент российские военнослужащие всеми доступными средствами продолжают уничтожать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне российские спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов ВСУ, которые планировали теракты на территории ЛНР. Отмечается, что теракты планировалось осуществить в период новогодних праздников.

Ранее, 20 декабря, президент России Владимир Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной. Он отметил, что в настоящее время от органов контрразведки требуются максимальная собранность и концентрация сил. По его словам, необходимо пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

Российские артиллеристы 19 декабря уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков в районе освобожденного населенного пункта.

До этого, 14 декабря, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что американские и украинские спецслужбы готовят диверсии и теракты на сватовском направлении в ЛНР после тщетных попыток наступления ВСУ на этом участке. По его словам, целями могут стать госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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