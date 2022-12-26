Суд арестовал организатора сгоревшего кемеровского приюта

Кемеровский центральный районный суд арестовал на два месяца пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова — организатора приюта, где при пожаре погибли 22 человека. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Срок ареста — до 24 февраля.

Ранее в этот день мужчина полностью признал свою вину.

24 декабря Смирнова доставили в следственный отдел, он был задержан. Пастор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Тогда же владелица здания Оксана Жильцова заявила, что намерена подать в суд на Смирнова. Женщина утверждает, что не знала о том, что Смирнов организовал нелегальный приют. Она думала, что он водит туда прихожан.

«Известия» выяснили, что пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления, однако позже в МЧС подвергли сомнению данную версию. В правоохранительных органах сообщили, что администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности.