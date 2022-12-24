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Стало известно о грубых нарушениях пожарной безопасности в приюте в Кемерово

В правоохранительных органах сообщили, что в сгоревшем в Кемерово приюте грубо нарушалась противопожарная безопасность
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Фото: РИА Новости/Данил Айкин
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Администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности. Об этом 24 декабря сообщили в правоохранительных органах.

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«Грубые нарушения пожарной безопасности были выявлены в ходе внеплановой проверки, которую в феврале 2022 года проводила прокуратура Заводского района Кемерово по обращению МЧС России после обнаружения приюта в частном доме», — цитирует правоохранителей ТАСС.

Какие меры были приняты после прокурорской проверки, не уточняется.

Известно, что в здании не было автоматической системы пожаротушения, пожарной сигнализации, эвакуационных выходов со второго этажа и освещения.

Полы в жилом доме сделаны из материала с большой токсичностью и воспламеняемостью.

Пожар в приюте, расположенном в двухэтажном частном доме на улице Таврической, вспыхнул в ночь на 24 декабря. Правительство Кемеровской области назвало предварительной причиной пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

По последним данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Владелица сгоревшего здания Оксана Жильцова намерена подать в суд на руководителя приюта пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова. По ее словам, она якобы не знала о том, что Смирнов организовал нелегальный дом престарелых.

Смирнова доставили в следственный отдел ранее в субботу, он задержан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным источника «Известий», пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

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