Семь человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово

Семь человек погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово. Данная информация появилась в распоряжении «Известий» в ночь на субботу, 24 декабря.

Пострадавшие были госпитализированы.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. Предварительная площадь пожара составила 180 кв. м.

К настоящему моменту горение полностью ликвидировано.

Согласно информации «Известий», заведение не было зарегистрировано как дом престарелых, в связи с чем его деятельность может считаться незаконной. Правоохранительные органы пока не смогли установить личность владельца пансионата.

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