Два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Приангарье

В Нижнеилимском районе Иркутской области в результате пожара в двухквартирном доме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на 23 декабря в поселке Рудногорск, информация поступила в ведомство в 2:55. К моменту прибытия спасателей одна из квартир была полностью охвачена огнем, существовала угроза перехода на соседнюю квартиру.

В ходе тушения были обнаружены тела 61-летних мужчины и женщины. Площадь пожара составила 70 кв. м, огонь уничтожил квартиру и кровлю дома, пишет ИА IrkutskMedia.

Ликвидация пожара была объявлена в 4:20. Сотрудники МЧС полагают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Точные причины выясняются.

20 декабря один человек погиб при пожаре в жилом доме в Ульяновске. Из-за возгорания были эвакуированы 18 человек. Причиной горения могло стать короткое замыкание.