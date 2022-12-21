Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Ульяновске

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Железнодорожном районе Ульяновска. Об этом пишет в среду, 21 декабря, ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 20 декабря в 5:46 в девятиэтажке на проезде Героя России Аверьянова. Пожарные эвакуировали 18 человек. В тушении принимали участие 11 спасателей и три единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 6:04.

«К сожалению, не обошлось без жертв. Погибла женщина 1969 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Огонь уничтожил внутреннее пространство, холодильник. Помещение комнаты оказалось закопчено. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание из-за аварийного режима работы холодильника.

20 декабря семь человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Липецке. Площадь горения составила 15 кв. м. Ожоги и отравление угарным газом получил 49-летний мужчина, пострадавшего госпитализировали.