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Семь человек эвакуировали из загоревшегося дома в Липецке

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Семь человек эвакуировали из многоэтажного дома на улице Циолковского в Липецке из-за пожара. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило вечером 20 декабря. В 12-этажном доме загорелась двухкомнатная квартира. Площадь горения составила порядка 15 кв. м.

Ожоги 2-й и 3-й степени получил 49-летний мужчина. Также у потерпевшего диагностировали отравление угарным газом, уточняет LipetskMedia. Липчанин госпитализирован.

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в многоквартирном доме в Новосибирске. Погибли двухлетний мальчик и годовалая девочка.

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