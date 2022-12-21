Двое детей погибли при пожаре в квартире в Новосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Первомайском районе Новосибирска. В обгоревшей квартире обнаружены тела двух детей.

Возгорание произошло днем 20 декабря на первом этаже пятиэтажного дома. По данным МЧС, площадь горения составила порядка 15 кв. м. В ликвидации горения участвовали 17 человек, а также было задействовано пять единиц техники. В квартире без признаков жизни обнаружили двухлетнего мальчика и годовалую девочку, пишет altapress.ru. Дети скончались в результате отравления угарным газом.

На момент возникновения пожара взрослых в квартире не было. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетних». Следователи и сотрудники МЧС осмотрели место происшествия и изъяли предметы, по которым будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

18 декабря пожар произошел в частном домовладении в Адыгее. На момент возгорания без присмотра в доме оставались двухлетний и годовалый мальчики. Дети погибли.