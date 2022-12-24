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СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово

В Кемерово найден организатор сгоревшего нелегального приюта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Кемерово найден организатор приюта, где при пожаре погибли 20 человек, сообщили в правоохранительных органах в пятницу, 24 декабря.

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Следователи также нашли собственницу здания в Кемерове, она доставлена в следственный отдел.

«Арендатор Смирнов тоже найден, он тоже в следственном отделе», — сказал источник ТАСС.

Пожар в приюте, расположенном в двухэтажном частном жилом доме на улице Таврической, вспыхнул в ночь на субботу, 24 декабря. Огонь был потушен в 03:49 по местному времени (23:49 по мск). В 05:25 мск спасатели завершили разбор завалов.

По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления.

Приют работал нелегально. Его владельцем был пастор Евангельской Христианской церкви Кемерова Андрей Смирнов. Он пояснил, что давал приют бездомным. Всего же ночлежка проработала около трех лет.

Огонь унес жизнь по меньшей мере 20 постояльцев. По имеющимся данным, всего на момент ЧП в здании находились 26 постояльцев. Как сообщил источник «Известий», у спасенных и пострадавших наблюдается легкая степень отравления продуктами горения. От госпитализации они отказались. Их разместили в местном центре социальной адаптации.

Как сообщили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года. Однако руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), ч. 3 ст. 293 («Халатность»), а также ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса России.

Расследованием дела займется следственный отдел по особо важным делам.

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