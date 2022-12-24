Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22

По последним данным, в ходе осмотра места пожара в приюте для бездомных в Кемерово обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом 24 декабря сообщили в СК РФ.

Председателем СК России Александром Бастрыкиным для оказания практической помощи в расследовании в Кемеровскую область направлены криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК.



Пожар по улице Таврической в Кемерово возник в ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых. Всего на момент ЧП в здании находились 26 постояльцев.

Владельцем приюта оказался пастор Евангельской христианской церкви Кемерова Андрей Смирнов. Его доставили в следственный отдел. Также правоохранительные органы нашли собственницу здания в Кемерово. По словам Смирнова, он давал кров бездомным пожилым людям.

Известно, что учреждение работало нелегально. Как сообщили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года. Однако руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора.

Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Кемерово вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителями министра Ильей Денисовым и Анатолием Супруновским.