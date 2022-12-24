Власти Кузбасса назвали вероятную причину пожара в приюте для бездомных

Предварительная причина пожара в нелегальном приюте для престарелых бездомных в Кемерове, где погибли 20 человек, — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом говорится на сайте правительства Кемеровской области.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В частном доме размещалась региональная общественная организация «Доброе дело», в настоящее время проходят следственные действия», — сказано в сообщении.

После инцидента губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил в течение недели проверить все дома престарелых, особенно частные.

В ночь на субботу в приюте на улице Таврическая в Кемерове произошел пожар. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. Всего на момент ЧП в здании находились 26 постояльцев. Как сообщил источник «Известий», у спасенных и пострадавших наблюдается легкая степень отравления продуктами горения. Их разместили в местном центре социальной адаптации. Двое пострадавших госпитализированы с термическими ожогами 2–3-й степени.

Владельцем приюта был пастор Евангельской христианской церкви Кемерова Андрей Смирнов. Его доставили в следственный отдел. Также правоохранительные органы нашли собственницу здания в Кемерове.

Учреждение работало нелегально. По словам Смирнова, он давал приют бездомным. Всего же ночлежка проработала около трех лет. Как сообщили в МЧС, социальный приют был выявлен еще в конце декабря 2021 года. Однако руководство заведения отказало в доступе в помещение инспекторам Госпожнадзора.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), ч. 3 ст. 293 («Халатность»), а также ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса России.

Расследованием дела займется следственный отдел по особо важным делам.