СК возбудил дело по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело сразу по трем статьям после пожара в приюте в Кемерово, где погибли 20 человек. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что расследованием уголовного дела займется следственный отдел по особо важным делам.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), ч. 3 ст. 293 («Халатность»), а также ч. 3 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее смерть двух и более лиц») Уголовного кодекса России.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия продолжает работать следственная группа с наиболее опытными криминалистами, а также руководством регионального отделения СК.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело только по статье за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Согласно актуальным сведениям, в результате пожара 20 человек погибло, пострадало еще шестеро. В настоящий момент бригада Центра медицины катастроф продолжает дежурить на месте происшествия. Также двое пострадавших уже были госпитализированы. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

О возгорании накануне вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

Как сообщает МЧС, спасатели продолжают разбирать завалы на месте возгорания. В работах участвуют более 80 человек и 28 единиц техники.

По информации «Известий», причиной возгорания могла стать неисправность котла отопления.

Владельцем приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В разговоре с «Известиями» он объяснил, что предоставлял жилье бездомным. По его словам, заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.