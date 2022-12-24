Владелец сгоревшего приюта в Кемерово рассказал о работе заведения

Владельцем нелегального приюта в Кемерово, в котором при пожаре погибли не менее 13 постояльцев, оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В разговоре с «Известиями». в субботу, 24 декабря, он объяснил, что предоставлял жилье бездомным.

Андрей Смирнов объяснил, что заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде переночевать.

Ранее в этот день источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что причиной пожара приюте в Кемерово стала неправильная эксплуатация печи.

Кроме того, согласно имеющейся информации, накануне в здании должны были подключать второй котел для отопления. Проведение работ также могло стать причиной возгорания.

О пожаре в пятницу вечером сообщили экстренные службы. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь был виден в окнах здания, а также распространился на кровлю. По предварительной информации, площадь пожара составила 180 кв. м. В данный момент горение полностью ликвидировано.

«Известия» показали запись с места происшествия. На кадрах видно, что здание приюта уничтожено огнем. Деревянный дом выгорел практически дотла.

По последним данным, в результате пожара погибли 13 постояльце ночлежки. Двое пострадавших были госпитализированы в среднетяжелом состоянии. При этом судьба еще семи человек неизвестна.

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